В Одесской области в ДТП погиб 7-летний мальчик

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Понедельник, 5 августа 2019, 02:51

В Беляевском районе Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 7-летний мальчик, еще три человека госпитализированы с повреждениями различной тяжести.

Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

Как сообщается, авария произошла возле села Петрово Беляевского района.

"Предварительно установлено, что 44-летний водитель "ВАЗ 2103" во время движения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом и перевернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле находились также четыре пассажира, в частности, 7-летний ребенок.

"Всех их с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. 7-летний мальчик умер в больнице", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Темы: ДТП Одесская область полиция


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