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В Каире произошел взрыв, погибли не менее 19 человек

Понедельник, 5 августа 2019, 06:37

По крайней мере 19 человек погибли, не менее 30 были ранены при взрыве возле онкологического центра в Каире.

Об этом пишет DW.

По данным египетского Минздрава, взрыв произошел в ночь на 5 августа в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Сообщается, что его следствием стал крупный пожар.

Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом.

Полиция пока не сообщает о причинах взрыва - генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрывЕгипет
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