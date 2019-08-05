В Каире произошел взрыв, погибли не менее 19 человек
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Понедельник, 5 августа 2019, 06:37
По крайней мере 19 человек погибли, не менее 30 были ранены при взрыве возле онкологического центра в Каире.
Об этом пишет DW.
По данным египетского Минздрава, взрыв произошел в ночь на 5 августа в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Сообщается, что его следствием стал крупный пожар.
Согласно сообщениям некоторых СМИ, причиной трагедии мог стать разорвавшийся баллон с кислородом.
Полиция пока не сообщает о причинах взрыва - генпрокурор Египта отправил на место происшествия рабочую группу следователей.
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