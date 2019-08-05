Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода в Украине станет более жаркой, но с дождями

Понедельник, 5 августа 2019, 08:29
Погода в Украине станет более жаркой, но с дождями

В ближайшие дни в Украине прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди, температура воздуха до 32°.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 5 августа днем ​​переменная облачность. В восточных областях, Карпатах и ​​Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории - без осадков.

Температура днем ​​19-24°, на Закарпатье и юге Одесской области 25-28° тепла.

По Киеву и области без существенных осадков. В Киеве температура днем ​​21-23°, по области днем ​​19-24° тепла.

 

На 6-7 августа по Украине также прогнозируют переменную облачность.

По данным синоптиков, 6 августа без осадков, лишь в западных областях небольшой кратковременный дождь, грозы. 7 августа ночью в западных, днем ​​в северных, центральных, восточных областях и Карпатах местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

 

Температуре 6 августа ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 20-25°; 7 августа ночью 11-16°, днем ​​24-29°.

По Киеве 6 августа без осадков, днем ​​7 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температуре 6 августа ночью 8-13°, днем 20-25°; 7 августа ночью 11-16°, днем ​​24-29°.

 

На 8-9 августа в Украине в западных и северных областях небольшой кратковременный дождь, гроза, в Прикарпатье умеренные дожди, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 13-18°, днем 26-32°, 9 августа в западных и северных областях 23-28.

 

В Киеве 8-9 августа небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 8 августа 26-31°, 9 августа 23-28°.

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
погода
В Киеве побит рекорд суточного количества осадков
В Греции зафиксировали температурный рекорд: более 46°C жары
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
Все новости...
Реклама: