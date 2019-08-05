Погода в Украине станет более жаркой, но с дождями
В ближайшие дни в Украине прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди, температура воздуха до 32°.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Отмечается, что 5 августа днем переменная облачность. В восточных областях, Карпатах и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории - без осадков.
Температура днем 19-24°, на Закарпатье и юге Одесской области 25-28° тепла.
По Киеву и области без существенных осадков. В Киеве температура днем 21-23°, по области днем 19-24° тепла.
На 6-7 августа по Украине также прогнозируют переменную облачность.
По данным синоптиков, 6 августа без осадков, лишь в западных областях небольшой кратковременный дождь, грозы. 7 августа ночью в западных, днем в северных, центральных, восточных областях и Карпатах местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.
Температуре 6 августа ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 20-25°; 7 августа ночью 11-16°, днем 24-29°.
По Киеве 6 августа без осадков, днем 7 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температуре 6 августа ночью 8-13°, днем 20-25°; 7 августа ночью 11-16°, днем 24-29°.
На 8-9 августа в Украине в западных и северных областях небольшой кратковременный дождь, гроза, в Прикарпатье умеренные дожди, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 13-18°, днем 26-32°, 9 августа в западных и северных областях 23-28.
В Киеве 8-9 августа небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 8 августа 26-31°, 9 августа 23-28°.
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