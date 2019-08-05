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Россияне лучше относятся к советской власти, чем к нынешней

Понедельник, 5 августа 2019, 11:17

Жители России гораздо более положительно относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х годов, чем к современной российской.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

На вопрос социологов о качествах, характеризующие советскую власть, 29% россиян назвали ее "близкой людям", 25% – сильной, прочной, 22% – справедливой.

Вместе с тем в отношении нынешней власти респонденты озвучивали негативные характеристики. Так, 41% опрошенных назвал ее криминальной или коррумпированной, 31% –  далекой от народа, 24% – бюрократичной.  

 

Отмечается, что более критично настроены к нынешней власти респонденты из групп, обладающих большими социальными ресурсами (высоким уровнем образования, более обеспеченные, жители Москвы, активные возрастные категории 25-ти – 50-летние люди).

"Напротив, социальная периферия (село, пожилые и малообразованные категории населения, бедные и т.п.) склоны более позитивно оценивать советскую власть, поскольку сильнее нуждаются в идеализации прошлого, то есть в нормативной инстанции для выражения своего отношения к настоящему", - сообщают социологи.

Отмечается, что нижняя точка уважения к российским политикам приходится на конец периода массовых демонстраций протеста (2011-2013 годов).

"Присоединение Крыма и конфронтационная политика в отношении Запада заметно подняли уважение к власти, хотя и не компенсировали доминирующие негативные оценки политического класса России", - сообщают социологи.

Опрос был проведен 18-24 июля 2019 года среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2% для показателей, близких к 10%/90% и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Напомним: 

  • Согласно июльскому опросу "Левада-Центра", почти 40% россиян не хотят видеть действующего президента России Владимира Путина во главе страны после следующих выборов в 2024 году.

Украинская правда

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Темы: РосcияопросПутинистория
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