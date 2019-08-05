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Троих детей пытались вывезти по поддельным документам

Понедельник, 5 августа 2019, 12:18

Источник: Государственная пограничная служба

Пограничники пресекли попытки вывезти трех детей по поддельным документам в пунктах пропуска и КПВВ.

Детали: 4 августа в пункте пропуска "Краковец" пограничники остановили автомобиль, в котором двое тернополянок 1983 и 1963 рождения с ребенком ехали в Польшу. Во время пограничного контроля выяснилось, что мать девочки не имеет нотариально заверенного заявления от отца о разрешении на вывоз дочери за границу, поэтому пограничники отказали в пропуске ребенка.

Отмечается, что одна из женщин попыталась подкупить правоохранителя, предложив 50 евро взятки. Впоследствии и другая женщина решила "проверить" пограничников и попыталась "вручить" должностному лицу еще 50 евро, чтобы уладить проблему. В ситуацию вмешивались представители Нацполиции.

Кроме того, в аэропорту Черновцов пограничники также не пустили через границу гражданку Украины, которая пыталась вывезти ребенка 2015 рождения по поддельному поручению. Об этом также сообщено полиции.

Военнослужащие из состава Объединенных сил задержали и передали Нацполиции еще одну украинку, которая следовала из ребенком через КПВВ "Гнутово", и предъявила на контроль поддельное нотариальное заявление на право пересечения линии разграничения ребенком на временно оккупированные территории.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба
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