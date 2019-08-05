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За нападение на турецкого бизнесмена в тюрьму сели двое харьковчан

Понедельник, 5 августа 2019, 12:48

Киевский районный суд Харькова признал виновными двух харьковчан в совершении разбойного нападения на турецкого бизнесмена и приговорил их к лишению свободы на 7 и 7,5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Прокуратура доказала в суде, что в мае 2018 года трое мужчин, вступив в преступный сговор, совершили разбойное нападение на 36-летнего бизнесмена из Турции.

"Они надели маски и перчатки и проникли в квартиру, в которой жил турок. В то время в доме находился еще и товарищ бизнесмена - 28-летний граждане Азербайджана. Злоумышленники, угрожая мужчинам предметом, похожим на пистолет, связали их веревками и скотчем и требовали рассказать, где хозяин хранит деньги", - рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков.

По его словам, оказалось, что в квартире бизнесмена есть всего около 4000 гривен наличных.

"Злоумышленники забрали деньги и обыскали помещения. Они нашли и забрали с собой мобильный телефон "Apple Iphone 7", часы марок "Patek Philippe" и "Danier Chin", брендовую спортивную куртку и кожаный ремень. После этого разбойники скрылись с места преступления", - добавил Фильчаков.

Суд признал злоумышленников виновными в преступлении по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).

26-летнему злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет с конфискацией имущества. Второму - 21-летнему ранее судимому за имущественные преступления соучастнику - 7,5 лет лишения свободы.

Сейчас приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Материалы дела относительно третьего соучастника преступления выделены в отдельное производство. Сейчас они находятся на рассмотрении суда.

Украинская правда
Темы: Харьковпрокуратура
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