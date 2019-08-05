Окружной админсуд отменил приказ, из-за которого уволили прокурора Суса

Источник: решение суда от 1 августа, опубликованное адвокатом Романом Маселко, пресс-служба суда в комментарии УП

Окружной административный суд Киева отменил приказ Генпрокуратуры, на основании которого ведомство уволило прокурора Дмитрия Суса, обвиняемого в присвоении имущества и декларировании недостоверной информации.

Из решения суда: "Признать противоправным и отменить приказ Генеральной прокуратуры от 13.04.2017 №04-дц о привлечении Суса Дмитрия Николаевича к дисциплинарной ответственности".

Детали: В 2017 году ГПУ решила привлечь к ответственности Суса из-за недостоверных сведений в декларации. Учитывая, что это было повторное привлечение, прокурора уволили.

Речь шла о неотражении в декларациях за 2015-2016 годы пользования комнатой в Киеве, автомобилем Citroen C4 и продажи двух автомобилей.

По поводу столичной комнаты Сус сказал, что не пользовался ею с ноября 2016 по февраль 2017 года, и поэтому не был обязан декларировать. Хотя суд отметил, что с апреля 2015 по июнь 2017 года у прокурора был договор аренды комнаты.

Относительно Citroen C4 Сус заверил, что автомобиль имел крымскую регистрацию, и из-за оккупации полуострова он не мог закончить его оформление. Якобы, это произошло при отсутствии прокурора, и он транспортом не пользовался.

Объясняя, почему в декларации не была указана продажа автомобилей Peugeot 406 1999 года и Citroen C4 2008 года, Сус назвал это ошибкой. Он сказал, что указал в декларации получение дохода от продажи и данные покупателей, а следовательно, не имел цели скрывать эту информацию.

Кроме того, Сус предоставил решение Нацагентства по предупреждению коррупции, которое в ноябре 2018 года проверило декларацию за 2016 год и нашло там несоблюдение определенных норм закона, однако не увидело нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность.

Также суд отклонил доводы ГПУ, что нарушения Суса были повторными. В марте 2019 года Окружной админсуд отменил первый приказ прокуратуры о привлечении к ответственности, по которому прокурору объявили выговор.

Иск об отмене второго приказа экс-прокурор подал еще в 2017 году. Однако тогда суд остановил рассмотрение до отмены меры пресечения, примененной к Суса по уголовному делу.

Судя по решению, 22 июля 2019 года рассмотрение было восстановлено. 26 июля судья Руслан Арсирий решил осуществлять его в порядке письменного производства.

В пресс-службе Окружного админсуда Киева "Украинской правде" подтвердили, что 1 августа действительно было принято решение об отмене приказа.

В расписании судебных заседаний значится, что иск Суса действительно рассматривал 1 августа судья Арсирий. Однако результат рассмотрения не указан. В открытом реестре решение пока не обнародовано.

Что было раньше: 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскиваютОкружной административный суд Киева.

Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК. В ответ суд заявил о давлении.

2 августа главу суда Павлу Вовку и еще трем судьям вручили подозрения.

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