Ваврыш: Кличко все путает. Кто может быть "смотрящим", кроме мэра?

Источник: интервью "НВ Бизнес"

Гендиректор компании "SAGA Development" Андрей Ваврыш отрицает, что он является "смотрящим" за Киевом от Офиса президента Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Виталий Кличко все, как обычно, путает. Его могли предупредить, что я буду звонить по вопросу "Украинского дома" – не более того. Я думаю, что это событие, высосанное из пальца. (…)

Кто может быть "смотрящим" в городе, кроме мэра?".

Детали: Ваврыш считает, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан предложил Кличко что-то на подобие: "Не воруй, разгони "смотрящих", перестань воспринимать бюджет как собственный карман – и никаких претензий не будет" – но тот решил "устроить скандал, сказать, что обижают".

Слухи о том, сейчас "смотрящим" за Киевом является Вадим Столар, по его мнению, должны подтвердить или опровергнуть правоохранительные органы.

Ваврыш также рассказал, что познакомился с Богданом около 7 лет назад – и уже не помнит, как. На вопрос, есть ли у них родственные отношения с главой ОП, бизнесмен ответил: "Нет. У нас взрослые дети и мы не кумовья".

"Он (Богдан) – очень опытный управленец, хорошо разбирается во многих делах" – отметил Ваврыш.

На вопросы, как часто они видяться и советуется ли с ним Богдан, бизнесмен ответил лишь: "Я стараюсь подальше держаться от государственной власти".

Но то, что виделся с Богданом после назначения того на должность главы Офиса президента, Ваврыш подтвердил.

А на вопрос, что обсуждали, ответил: "У нас много личных, семейных тем для обсуждения. Заниматься обсуждением государственных дел после таких сложных рабочих дней – просто нет сил".

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