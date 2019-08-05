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В "Слуге народа" предлагают адаптироваться к ПАСЕ с Россией

Понедельник, 5 августа 2019, 14:14

В партии "Слуга народа" считают целесообразным продвижение интересов Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы без акцента на присутствие там России.

Об этом сказал будущий народный депутат от этой политсилы дипломат Богдан Яременко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Наша задача – не в исключении России, а предложение своих позиций, продвижение тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся - это можно делать и с Россией (делегацией РФ в ПАСЕ), и без России", – сказал Яременко отвечая на вопрос, насколько целесообразно приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ в ответ на решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ, как об этом заявляли некоторые украинские парламентарии.

Он отметил, что Совет Европы "поставил под сомнение преданность принципам", и выразил сожаление, что украинскую позицию поддерживает небольшое количество государств.

"Значит, мы должны адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы. Наш интерес – не в исключении России, а в консолидации поддержки вокруг наших взглядов. Вот этим и занимаемся", – указал Яременко.

По его словам, "стрельнуть себе в ногу всегда можно", но это контрпродуктивно.

Яременко подчеркнул, что ПАСЕ – эта та площадка, где "можно и нужно договариваться".

"ПАСЕ – организация парламентов. Там нет какой-то одной установки - иди, договаривайся, иди говори - у тебя всегда будут победы и всегда будут поражения. В одних случаях тебя будут поддерживать, в других - ты где-то не дотянешь. Это нормальная работа, и вокруг нее не надо истерик", – отметил политик.

По его словам, Украине нужна ПАСЕ, поскольку она устанавливает стандарты в сфере прав человека. "И нам эти стандарты надо вводить у себя в стране", – подчеркнул Яременко.

Он также отметил, что пока не решено, какая именно делегация – парламента предыдущего созыва или нового – будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

Напомним:

Темы: ПАСЕРосcиясанкции
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