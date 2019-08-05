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За надругательство над флагом украинец отсидит 3 года тюрьмы

Понедельник, 5 августа 2019, 15:02

В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, которого разыскивали за надругательство над флагом Украины, его отправили в тюрьму на 3 года и 1 месяц.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в сентябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю.

 

Однако злоумышленник стал скрываться от судебных органов. Правоохранителям удалось задержать его 3 августа.

Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил 38-летнго ранее судимому мужчину к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы. В частности, его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 338 УК (надругательство над госсимволами).

Сейчас мужчину направили в места лишения свободы для отбывания наказания.

Украинская правда
Темы: полицияКривой Рог
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