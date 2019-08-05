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Советник Зеленского: За каждым реестром есть криминальный смотрящий

Понедельник, 5 августа 2019, 15:33

Советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров заявляет, что у каждого государственного реестра есть свой смотрящий от криминала.

Об этом он рассказал в интервью Лига.net.

"За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных группировок. Почему многие не могли ничего сделать? Потому что, если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к смотрящему, договариваться с ним, он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром", - заявил Федоров.

По его словам, от смотрящих избавятся после смены власти.

"Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим", - рассказал советник президента.

Он добавил, что сейчас команда Зеленского готовит международный аудит всех госреестров.

"У нас постоянно идут технические встречи. Мы понимаем, что у нас не все так сладко. Поэтому мы хотим сделать международный аудит всех реестров, чтобы понять, где что находится, сколько их, в чьей собственности находятся, под каким столом они прибиты гвоздями", - сообщил Федоров.

По его словам, уже есть предварительные договоренности с организациями, которые строили подобные реестры в Эстонии и Литве и есть донорские деньги.

Напомним:

  • 11 июля Федоров предложил ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан.
  • Введение такой системы вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID позволит изменить "бумажную" систему и является ключевым элементом программ "Государство в смартфоне" и "Цифровая экономика".
  • 12 июня в Администрации президента Владимира Зеленского состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне".
  • На iForum Зеленский признался, что мечтает о "государстве в смартфоне".
  • 28 мая представитель президента обсудил с международными экспертами реализацию проекта электронного правительства. Планируется все государственные услуги сосредоточить на одном сайте.
  • 30 июля Зеленский издал указ о е-услугах. Он предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета иметь доступ к информации о себе в госреестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетных электронных госуслугах.

Темы: Зеленскийкриминал
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