Джемилев рассказал, что будет сопровождать Зеленского в Турции
Национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев будет сопровождать президента Владимира Зеленского 7-8 августа в поездке в Турцию.
Об этом Джемилев рассказал в комментарии Крым.Реалии.
"Программа встречи планируется офисом президента, я могу только подсказать темы. Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличения торгового оборота наших стран. Реализация торговых отношений документ на стадии подписания… Может поговорим о том, что под разными флагами входят турецкие корабли (в порты и воды Крыма – ред.)", – сказал Джемилев.
По его словам, надо выразить благодарность Эрдогану за его твердую позицию по непризнанию аннексии Крыма.
Джемилев также отметил, что необходимо обсуждение вопроса украинских политических заключенных и их положения в Крыму и соседней России, однако перспектив в этом вопросе он не видит.
"Путин идет только на обмен, у нас обменный материал ограничен. Здесь нужно давление всего мирового сообщества, а тенденция не очень правильная и ситуация не очень хорошая", – добавил он.
Напомним:
- 5 августа Офис президента сообщил, что Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
- В 2018 году Турции удалось выменять у российских оккупантов заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
- 29 ноября 2018 года, турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.
- А Мустафа Джемилев заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выменял у России Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на "двух бандитов, которые убили редактора сайта "Кавказ-центр"