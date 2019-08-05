Джемилев рассказал, что будет сопровождать Зеленского в Турции

Национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев будет сопровождать президента Владимира Зеленского 7-8 августа в поездке в Турцию.

Об этом Джемилев рассказал в комментарии Крым.Реалии.

"Программа встречи планируется офисом президента, я могу только подсказать темы. Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличения торгового оборота наших стран. Реализация торговых отношений документ на стадии подписания… Может поговорим о том, что под разными флагами входят турецкие корабли (в порты и воды Крыма – ред.)", – сказал Джемилев.

По его словам, надо выразить благодарность Эрдогану за его твердую позицию по непризнанию аннексии Крыма.

Джемилев также отметил, что необходимо обсуждение вопроса украинских политических заключенных и их положения в Крыму и соседней России, однако перспектив в этом вопросе он не видит.

"Путин идет только на обмен, у нас обменный материал ограничен. Здесь нужно давление всего мирового сообщества, а тенденция не очень правильная и ситуация не очень хорошая", – добавил он.

Напомним: