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ТВ показало президента Туркменистана у "Ворот ада", чтобы развеять слухи о смерти

Понедельник, 5 августа 2019, 16:22

Источник: Радио Азатлык

Государственное телевидение Туркменистана впервые за более чем десять дней показало ролик с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым на фоне слухов о его смерти.

Детали: В вечерней программе "Ватан" туркменского телевидения 4 августа показали сюжет об "активном отдыхе" Бердымухамедова во время отпуска. В репортаже туркменский лидер ездит на велосипеде, прогуливается на лошади и стреляет из автоматического оружия.

Также, по сообщению государственного ТВ, Бердымухамедов за рулём спортивного автомобиля проехался по пустыне Каракум, доехав да горящего газового кратера Дарваза, больше известного, как "Врата Ада".

Это его первое появление на ТВ более чем за десять дней. Последний раз его показывали 24 июля после того, как распространились слухи. Но кадры показанные 24 июля вызвали сомнения специалистов телевизионщиков, которые посчитали, что съёмки были идентичны тем, что были показаны в программе "Ватан" от 10 мая 2019 года.

Почему это важно: Долгое отсутствие президента Бердымухамедова в публичной жизни и медиа пространстве породили различные слухи, в том числе о его смерти.

История вопроса:

  • 21 июля в социальных сетях появились сообщения о том, что глава Туркменистана скончался 20 июля из-за острой почечной недостаточности. 
  • В тот же день ​информационное агентство ТАСС сообщило, со ссылкой на посольство Туркменистана в России о том, что сообщения о смерти Бердымухамедова не соответствуют действительности.
  • Ранее официальные СМИ сообщали о том, что глава Туркменистана на целый месяц ушёл в трудовой отпуск – с 15 июля по 15 августа.
  • Бердымухамедов в предыдущие годы не уходил на столь длительный отдых. Кроме того, даже когда он находился на отдыхе, государственные СМИ ежедневно сообщали о том, чем занят президент страны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Туркменистан
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