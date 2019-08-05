Вместо украинских "Дозоров" Минобороны покупает польские бронемашины

Министерство обороны Украины вместо украинских бронемашин "Дозор-Б" закупает польский аналог "Oncilla".

Об этом говорится в ответе на информационный запрос "Донбас.Реалии" (проект Радио Свобода).

"Министерством обороны Украины, в соответствии с государственным оборонным заказом на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", – ответил Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

В Минобороны добавили, что за период с 2017-го по 2019 года ведомство не закупило ни одной украинской бронемашины "Дозор-Б".

Ведомство не раскрыло недостатки ТКБМ "Дозор-Б", обнаруженные при эксплуатации.

Директор львовского завода Виктор Андрощук сообщил, что предприятие больше не производит "Дозор-Б": после 2016 года заказов не было.

Руководитель Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Руслан Джалилов отметил: "По оценке военных, эксплуатировавших "Онциллу", машина собрана более качественно, более просторная компоновка внутри. Машина не шумная внутри, тормозная система удовлетворяет, подзарядка идет изнутри".

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" – это разработка "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова". Изготавливали броневик на Львовском бронетанковом заводе, входящем в состав ГК "Укроборонпром".

Украинский "Дозор" впервые был представлен в 2004 году. В 2016-м в ВСУ передали первую и пока единственную партию ТКБМ "Дозор-Б" в составе десяти бронемашин.

В июле 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что на Львовском бронетанковом будет построено 20 новых бронемашин "Дозор", а полученные 920 млн гривен завод направит на танки, пожарные машины и новые "Дозоры".

В августе того же года экс-президент говорил, что завод производит 6 машин, чтобы исправить обнаруженные во время испытаний недостатки, а Минобороны сократило заказ на них.

При весе 8,5 тонн "Дозор" развивает скорость до 100 км/ч. Кроме экипажа, машина вмещает еще 6 человек. Броня автомобиля выдерживает попадание из стрелкового оружия калибром 7,62. "Дозор" оснащен дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом.

Польский броневик "Онцилла" внешне похож на "Дозор", так как его создавали на основе украинской разработки. Для этого Польша купила у Украины лицензию на производство. Первую "Онциллу" представили в 2013 году.