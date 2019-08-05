Зеленский побеседовал с новым премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что во время разговора Зеленский поздравил Джонсона с победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

"Он поблагодарил британскому правительству за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности", - сообщили в пресс-службе президента.

Во время разговора речь шла также о дальнейшем развитии украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне.

О конкретных планах относительно возможных встреч в сообщении не говорится, хотя ЕП известно, что на Банковой есть желание организовать встречу президента Украины и премьера Британии.

Напомним: