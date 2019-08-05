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На Донбассе военный подорвался на неизвестной взрывчатке

Понедельник, 5 августа 2019, 19:48

Военнослужащий Объединенных сил на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-центр ООС

В результате взрыва получил ранения. 

Кроме того, в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили запрет на использование любого оружия. Боевики применили стрелковое оружие вблизи Водяного и неподалеку от Южного. 

За прошедшие сутки враг шесть раз применил запрещенную Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 82 мм. 

Напомним, 

  • Представители ТКГ, с участием представителей ОРДЛО, договорились о бессрочном прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

Украинская правда

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