На Донбассе военный подорвался на неизвестной взрывчатке
Понедельник, 5 августа 2019, 19:48
Военнослужащий Объединенных сил на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В результате взрыва получил ранения.
Кроме того, в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили запрет на использование любого оружия. Боевики применили стрелковое оружие вблизи Водяного и неподалеку от Южного.
За прошедшие сутки враг шесть раз применил запрещенную Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 82 мм.
Напомним,
- Представители ТКГ, с участием представителей ОРДЛО, договорились о бессрочном прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.
Украинская правда