На Донбассе военный подорвался на неизвестной взрывчатке

Военнослужащий Объединенных сил на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В результате взрыва получил ранения.

Кроме того, в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили запрет на использование любого оружия. Боевики применили стрелковое оружие вблизи Водяного и неподалеку от Южного.

За прошедшие сутки враг шесть раз применил запрещенную Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 82 мм.

Напомним,