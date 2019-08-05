Новости 5 августа: Должности для "слуг народа", проблема Донбасса

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Понедельник, 5 августа 2019, 21:22

В "Слуге народа" определились, кто возглавит Верховную Раду и комитеты, Разумков сказал, что проблема Донбасса не решается законами — новости, которые были актуальны 5 августа.

О должностях для "СН"

Глава партии "Слуги народа" Дмитрий Разумков может стать спикером нового парламента, а Давид Арахамия возглавить фракцию СН. На должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчука.

Полный список заместителей главы фракции и кандидатур на должности глав комитетов в парламенте — по ссылке

О проблеме Донбасса

Разумков признал, что вернуть мир на Донбасс принятием каких-либо законов невозможно. При этом он отметил, что в новой Верховной Раде будет обсуждаться особый статус для Донбасса, но повторил, что в проблеме войны это не вопрос законов.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Команда президента работает над проектом, который позволит украинцам голосовать онлайн на выборах.

Зеленский назначил на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, а Александр Сирский, который занимал эту должность, стал командующим сухопутных войск Вооруженных сил.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что начали расследование в отношении возможного подкупа главы офиса президента Андрея Богдана в интересах мэра Киева Виталия Кличко. Позже друг руководителя ОП Андрей Ваврыш заявил, что те, кто вступился за Кличко, сожалеют о том, что предлагали Богдану "взятку".

Жительнице Подольска Одесской области грозит наказание за подкуп избирателей. "За 1000 грн подольчане должны были проголосовать за одного из кандидатов в округе. В целом женщина "прикупила" 16 голосов", – информирует прокуратура.

Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 миллиардов гривень финучреждения. На причастность к преступлению проверяют также народного депутата.

Украинская правда

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