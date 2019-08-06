Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом шла речь во время первого зарубежного визита нового главы Пентагона, передает Голос Америки.

На вопрос журналистов о возможности начала гонки вооружений, министр заверил, что на данный момент ни одной гонки вооружений он не видит.

"Я говорю, что этим занималась Россия - они разрабатывали эти системы в нарушение соглашения, а не мы. И вы знаете, что имеется в виду под гонкой вооружений в традиционном смысле этого слова и в ядерном контексте. Просто сейчас мы не планируем создавать ракеты средней и меньшей дальности, оснащенные ядерными боеголовками. Это россияне, вероятно, разрабатывали - в нарушение договора - вооружение с ядерными боеголовками", - цитирует чиновника Голос Америки.

Министр добавил, что Россия нарушала это соглашение в течение многих лет - начиная еще со времен правления Обамы, "а возможно и раньше".

Напомним: