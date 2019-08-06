Путин о ракетном договоре: гонка вооружений возможна
Президент России Владимир Путин заявил, что выход Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности способен привести к ничем не сдерживаемой гонки вооружений.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и малой дальности, неизбежно приведут к девальвации, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия", - предупредил Путин.
По мнению президента РФ, повод для выхода США из договора является надуманным.
Путин заявил, что ответственность за риски для мира в мире "полностью лежит на американской стороне".
"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия", - заявил политик.
Путин также заявил, что Москва готова восстановить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности с Вашингтоном.
Напомним:
- США 2 августа официально вышли из ДРСМД, после того, как прошел предоставленный России полугодовой срок на ликвидацию ракеты 9М729, которая нарушает соглашение.
- 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 3 июля Россия официально приостановила действие ДРСМД.