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Путин о ракетном договоре: гонка вооружений возможна

Вторник, 6 августа 2019, 05:56
Путин о ракетном договоре: гонка вооружений возможна

Президент России Владимир Путин заявил, что выход Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности способен привести к ничем не сдерживаемой гонки вооружений.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

"По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и малой дальности, неизбежно приведут к девальвации, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия", - предупредил Путин.

По мнению президента РФ, повод для выхода США из договора является надуманным.

Путин заявил, что ответственность за риски для мира в мире "полностью лежит на американской стороне".

"Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия", - заявил политик.

Путин также заявил, что Москва готова восстановить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности с Вашингтоном.

Напомним:

  • США 2 августа официально вышли из ДРСМД, после того, как прошел предоставленный России полугодовой срок на ликвидацию ракеты 9М729, которая нарушает соглашение.
  • 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 3 июля Россия официально приостановила действие ДРСМД.

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Темы: РосcияСША
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