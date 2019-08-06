ООС: на Донбассе снова стреляли, один боец ранен
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза стреляли из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
О ситуации по состоянию на 7 часов 6 августа сообщил штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ЗСУ были обстреляны 1 раз.
За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции. Объединенных сил - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", - сообщили военные.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркнули в штабе.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.