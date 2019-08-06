ООС: на Донбассе снова стреляли, один боец ранен

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Вторник, 6 августа 2019, 07:21

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза стреляли из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

О ситуации по состоянию на 7 часов 6 августа сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ЗСУ были обстреляны 1 раз.

За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции. Объединенных сил - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", - сообщили военные.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркнули в штабе.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

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Темы: ООС Донбасс война


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