ООС: на Донбассе снова стреляли, один боец ранен

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза стреляли из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

О ситуации по состоянию на 7 часов 6 августа сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ЗСУ были обстреляны 1 раз.

За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции. Объединенных сил - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", - сообщили военные.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркнули в штабе.

Напомним: