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В Турции назвали темы переговоров с Зеленским

Вторник, 6 августа 2019, 09:02

Ключевыми темами переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Турции будут культурные отношения, диаспорное сотрудничество, дипломатия и безопасность, а также оборонная промышленность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на QHA.

Стороны надеются договориться о дальнейших совместных шагах в оборонной промышленности, ведь уже имеют высокий уровень сотрудничества в развитии ВМС Украины и Турции, в сфере беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов, самолетов и другой техники, говорится в материале.

"Известно, что президент Украины Владимир Зеленский настроен решить инфраструктурную проблему страны. Приводя примеры из дорожной системы Турции. Это повышает достижения турецких подрядчиков. Этот вопрос будет рассматриваться на двусторонних переговорах", - говорится в материале.

Будут обсуждаться также проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма.

Зеленского в качестве почетного гостя пригласили на ежегодную встречу турецких послов.

"Такое приглашение - лучшее выражение уважения и доверие, проявленное к иностранному государственного деятеля, а также хорошая возможность для дружественной Украины выразить себя в мире", - пишет СМИ.

5 августа Офис президента сообщил, что Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Темы: ТурцияУкраинаЗеленский
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