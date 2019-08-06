СБУ задержала мошенников, которые присваивали деньги онкобольных

Сотрудники Службы безопасности и Нацполиции задержали участников группировки, которые создали масштабную мошенническую схему присвоения средств через Интернет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что участники группировки, в состав которого входили жители столицы, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные веб-платформы.

"Для получения "кредита" злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, "оплату налога", "аванс за услуги юристов, бухгалтеров" и другие. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, от мошеннических действий страдали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении.

Сообщается, что в случае отказа клиентов от "услуг" участники группировки, осуществляя психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в "займе" и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков.

В ведомстве добавили, что по предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тысяч гривен.

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Во время обысков по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки правоохранители обнаружили мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства двух организаторов группы задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.