В Украине прогнозируют теплую погоду, дожди только в отдельных областях

Синоптики прогнозируют в Украине 6 августа днем ​​от 22 до 27° тепла, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что 6 августа ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем ​​в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей 11-16°; днем 22-27°.

В Киеве во вторник также переменная облачность и без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​около 25°.

В Киевской области 6 августа облачно, но без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​22-27°.