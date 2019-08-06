В Украине прогнозируют теплую погоду, дожди только в отдельных областях
Вторник, 6 августа 2019, 10:58
Синоптики прогнозируют в Украине 6 августа днем от 22 до 27° тепла, преимущественно без осадков.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Отмечается, что 6 августа ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12°, на побережье морей 11-16°; днем 22-27°.
В Киеве во вторник также переменная облачность и без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем около 25°.
В Киевской области 6 августа облачно, но без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°.