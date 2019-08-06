РФ оштрафовала 3 крымских татар за поддержку фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

Источник: группа "Крымская солидарность" и "Радио Свобода"

Районный суд в столице России назначил участникам акции в поддержку фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" Ибришу Сейдаметову, Айдеру Кадырову и Сейдамету Гафарову штраф в 15 тысяч рублей (порядка 6 тысяч гривен).

Между тем, Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону с 10 утра 6 августа ведет заседание по делу ялтинской группы "Хизб ут-Тахрир".

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