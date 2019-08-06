РФ оштрафовала 3 крымских татар за поддержку фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

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Вторник, 6 августа 2019, 11:16

Источник: группа "Крымская солидарность" и "Радио Свобода"

Районный суд в столице России назначил участникам акции в поддержку фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" Ибришу Сейдаметову, Айдеру Кадырову и Сейдамету Гафарову штраф в 15 тысяч рублей (порядка 6 тысяч гривен).

Между тем, Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону с 10 утра 6 августа ведет заседание по делу ялтинской группы "Хизб ут-Тахрир".

История вопроса:

  • 11 июля в Москве были задержаны 44 крымскотатарских активиста, пришедшие в здание Верховного суда РФ поддержать осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир". Силовики доставили их в отделение полиции, где составили протоколы о нарушении правил проведения мероприятия.
  • 29 июля Таганский райсуд рассмотрел дела 18 доставленных в отделение, всем назначили штраф 20 тысяч рублей. Дела остальных 23 задержанных на акции будут рассмотрены в августе.
  • Четырех задержанных в оккупированном Крыму фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" осудили в России в декабре 2018 года: Энвера Мамутова – к 17 годам колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы по обвинению в "организации деятельности террористической организации"; Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Зеври Абсеитова – к 9 годам строгого режима и 1 году ограничения свободы за "участие в террористической организации".
  • Всех четверых также признали виновными в подготовке к насильственному захвату власти.
  • В России Верховный суд запретил "Хизб ут-Тахрир" еще в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими", и сейчас распространяет этот запрет также и на территории аннексированного Крыма.
  • В Украине "Хизб ут-Тахрир" действует законно.
  • Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.
  • Защитники арестованных по "делу Хизб ут-Тахрир" в Крыму считают их преследование мотивированным религиозным предубеждением.
  • Адвокаты обращают внимание, что обвиняемые по этому делу – преимущественно крымские татары, а также украинцы и представители других этносов, исповедующие ислам.

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Темы: крымские татары Росcия права человека акции


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