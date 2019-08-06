В ЕС работают над непризнанием российских паспортов, выданных на Донбассе

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Вторник, 6 августа 2019, 11:46

Литовские дипломаты работают, чтобы Евросоюз не признавал российские паспорта, выданные Россией жителям Луганской и Донецкой областей Украины с 24 апреля 2019 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Литвы, предоставленном Delfi.

"В данный момент мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выданные Российской Федерацией документы жителям Украины во временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в заявлении.

Эти обсуждения Литва подтвердила после того, как Эстония решила не признавать такие паспорта.

"В этот момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС относительно непризнания таких паспортов", - сообщает министерство.

"Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие меры, все члены ЕС на почве общего подхода и совместно не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры", - заявили в МИД.

Напомним:

  • Лидеры ЕС на саммите в июне выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинском с оккупированных районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов.
  • Канада заявляла, что закроет въезд украинцам Донбасса по российским паспортам.

Европейская правда

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Темы: ЕС Донбасс паспорт


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