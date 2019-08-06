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В большинстве областей температура подскочит до жары

Вторник, 6 августа 2019, 12:32

В ближайшие дни в Украине потеплеет, во многих областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает во вторник "Интерфакс-Украина".

Ночью на Закарпатье, днем в западных и местами в северных областях Украины кратковременный дождь, гроза, днем на западе страны отдельные шквалы 15-20 м/с; на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на Левобережье местами 7-9°; днем 26-31°, в восточной части 22-27°.

В Киеве в среду – без осадков, лишь вечером возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 7 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 38 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая - ночью на отметке 8,7 градусов выше ноля в 1923 году.

8 августа в западных и северных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории - без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 27-32°, на крайнем западе страны 24-28°.

В Киеве в четверг – кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

6 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°, в Днепре в пределах Киева 21°.

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Темы: погода
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