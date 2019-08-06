Коломойский хотел нанять телеведущим пропагандиста Соловьова – росСМИ

Источник: российское издание РБК

Олигарх Игорь Коломойский вел переговоры о приеме на работу российского телеведущего-пропагандиста Владимира Соловьева. Издание утверждает, что об этом ему рассказал сам бизнесмен.

Прямая речь: "Соловьев должен был работать на "1+1"…. Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже даже обсуждали финансовые вопросы".

Детали: По словам Коломойского, пишет РБК, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы. Впоследствии журналиста "простили" и он вернулся в Россию. При этом бизнесмен подчеркнул, что сам с Соловьевым не встречался. Переговоры в Израиле вел двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, "был его товарищем", с которым они вместе учились.

Кроме того, рассказывает российское издание, Коломойский высоко оценил профессиональные качества ведущего.

Прямая речь: "Если с точки зрения пропагандиста, то он номер один".

Детали: Поговорило РБК и с Соловьевым. Тот заявил, что не знает никакого Шапиро и "никаких проблем" в России в 2010–2011 годах у него не было.

Напомним: Соловьев ведет программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Кто против?" на телеканале "Россия 1". Большое количество выпусков он посвящяет Украине. В них он распространяет кремлевскую пропаганду о событиях в соседней стране.