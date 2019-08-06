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Волкер предлагает Суркову поговорить о Донбассе – росСМИ

Вторник, 6 августа 2019, 13:43

В Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков – Волкер, сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", – цитирует оно директора центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков – Волкер в конце августа.

По словам собеседника агентства, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

Напомним:

  • Вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины Сурков и Волкер обсуждали с августа 2017 года уже несколько раз.
  • В апреле 2018 года в Кремле заявляли, что этот формат стоит на паузе.
  • В мае 2019 года украинцы избрали нового президента – Владимира Зеленского,
  • В начале июля, в парламентских выборов, Волкер обсудил с Сурковым проведение следующей встречи в "нормандском формате", которая может состояться летом.

Темы: РосcияДонбассСША
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