Волкер предлагает Суркову поговорить о Донбассе – росСМИ
Вторник, 6 августа 2019, 13:43
В Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков – Волкер, сообщает российское агентство "Интерфакс".
"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", – цитирует оно директора центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков – Волкер в конце августа.
По словам собеседника агентства, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.
Напомним:
- Вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины Сурков и Волкер обсуждали с августа 2017 года уже несколько раз.
- В апреле 2018 года в Кремле заявляли, что этот формат стоит на паузе.
- В мае 2019 года украинцы избрали нового президента – Владимира Зеленского,
- В начале июля, в парламентских выборов, Волкер обсудил с Сурковым проведение следующей встречи в "нормандском формате", которая может состояться летом.