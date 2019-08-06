Волкер предлагает Суркову поговорить о Донбассе – росСМИ

В Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков – Волкер, сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", – цитирует оно директора центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков – Волкер в конце августа.

По словам собеседника агентства, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

Напомним: