Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Основатель клиники "Борис" опроверг слухи, что будет вместо Супрун

Вторник, 6 августа 2019, 13:55

Источник: "НВ Бизнес"

Основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем будущем назначении министром здравоохранения.

Прямая речь: "Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения", - сказал Радуцкий на пресс-конференции.

"У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел соответствующей программы".

Детали: Он заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения, где его первоочередной задачей будет принятие парламентом 65 законопроектов.

Кроме того, Радуцкий планирует до 1 сентября предоставить результаты аудита медицинской реформы, реализацию которой планируется продолжать.

Прямая речь: "Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10-15 млрд".

Напомним:

  • В партии "Слуга народа" определились, что Радуцкий в Раде возглавит комитет по вопросам здравоохранения.

Темы: МинздравСлуга народаСупрун
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
Все новости...
Реклама: