Основатель клиники "Борис" опроверг слухи, что будет вместо Супрун
Источник: "НВ Бизнес"
Основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем будущем назначении министром здравоохранения.
Прямая речь: "Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения", - сказал Радуцкий на пресс-конференции.
"У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел соответствующей программы".
Детали: Он заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения, где его первоочередной задачей будет принятие парламентом 65 законопроектов.
Кроме того, Радуцкий планирует до 1 сентября предоставить результаты аудита медицинской реформы, реализацию которой планируется продолжать.
Прямая речь: "Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10-15 млрд".
Напомним:
- В партии "Слуга народа" определились, что Радуцкий в Раде возглавит комитет по вопросам здравоохранения.
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