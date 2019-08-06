Основатель клиники "Борис" опроверг слухи, что будет вместо Супрун

Источник: "НВ Бизнес"

Основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий опроверг слухи о своем будущем назначении министром здравоохранения.

Прямая речь: "Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения", - сказал Радуцкий на пресс-конференции.

"У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел соответствующей программы".

Детали: Он заявил, что планирует работать в комитете Верховной Рады по вопросам здравоохранения, где его первоочередной задачей будет принятие парламентом 65 законопроектов.

Кроме того, Радуцкий планирует до 1 сентября предоставить результаты аудита медицинской реформы, реализацию которой планируется продолжать.

Прямая речь: "Если через два года мы внедрим государственное медицинское страхование, то наш рынок сразу станет интересным для инвесторов. Например, американские компании готовы вложить $10-15 млрд".

Напомним: