Кернес: Нет смысла скрывать, Харьков тонет в наркотиках

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Вторник, 6 августа 2019, 15:26

Источник: мэр Харькова на своей странице в Facebook

Городской глава Харькова Геннадий Кернес просит местную полицию усилить борьбу с наркотрафиком.

Прямая речь: "Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов "закладок", где идет настоящий трафик, не зависимо, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь".

"Нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется. Я в очередной раз призываю Главное управление Национальной полиции Харьковской области отреагировать на требование харьковчан".

Детали: Мэр Харькова также попросил помощи у инициативных групп и общественных организаций: идеи, как усилить борьбу с наркотрафиком.

Украинская правда

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Темы: Кернес Харьков полиция


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