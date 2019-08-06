На фестиваль "Квартала" в Одессе Зеленские летали за свой счет самолетами МАУ – ОПУ

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Вторник, 6 августа 2019, 16:02
Фото: Культурометр

Источник: ответ ОПУ на запрос "Украинской правды"

Офис президента Владимира Зеленского говорит, что в июле он и его жена Елена летали в Одессу за свой счет.

Из ответа на запрос: "Перелет президента из Киева в Одессу 26 июля был оплачен за свой счет, так же, как и перелет Елены Зеленской и сопровождающих ее человек (накануне)".

Детали: В ведомстве говорят, что оба перелета были осуществлены рейсовыми самолетами авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в обоих направлениях: Киев – Одесса – Киев.

Деньги из госбюджета не расходовались.

Согласно расписанию на сайте МАУ, в пятницу, когда летел Зеленский, есть три рейса сообщением Киев – Одесса: с вылетом в 09:40 (прилетом в 10:40), 15:30 (прилетом в 16:30) и 19:35 (прилетом в 20:35). По сообщениям местных СМИ, президент прилетел в 16:30.

В четверг, когда летела первая леди, расписание рейсов аналогичное.

Что было раньше: Местное издание "Думская" писало, что охрана и обслуга президента прилетала в Одессу президентским самолетом Ан-148.

История вопроса:

  • 26-27 июля президент Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта "Лига смеха" и посетил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.
  • Совладельцем "Международных авиалиний Украины" является олигарх Игорь Коломойский.
  • До победы на президентских выборах Зеленский возглавлял студию "Квартал 95". Его проекты выходили на телеканале "1+1", одним из владельцев которого является Коломойский.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Зеленский Одесса


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