Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На фестиваль "Квартала" в Одессе Зеленские летали за свой счет самолетами МАУ – ОПУ

Вторник, 6 августа 2019, 16:02
Фото: Культурометр

Источник: ответ ОПУ на запрос "Украинской правды"

Офис президента Владимира Зеленского говорит, что в июле он и его жена Елена летали в Одессу за свой счет.

Из ответа на запрос: "Перелет президента из Киева в Одессу 26 июля был оплачен за свой счет, так же, как и перелет Елены Зеленской и сопровождающих ее человек (накануне)".

Детали: В ведомстве говорят, что оба перелета были осуществлены рейсовыми самолетами авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в обоих направлениях: Киев – Одесса – Киев.

Деньги из госбюджета не расходовались.

Согласно расписанию на сайте МАУ, в пятницу, когда летел Зеленский, есть три рейса сообщением Киев – Одесса: с вылетом в 09:40 (прилетом в 10:40), 15:30 (прилетом в 16:30) и 19:35 (прилетом в 20:35). По сообщениям местных СМИ, президент прилетел в 16:30.

В четверг, когда летела первая леди, расписание рейсов аналогичное.

"Украинская правда" также спрашивала, сколько стоил перелет Зеленских, охраны и обслуги. На этот вопрос Офис не ответил.

Что было раньше: Местное издание "Думская" писало, что охрана и обслуга президента прилетала в Одессу президентским самолетом Ан-148.

История вопроса:

  • 26-27 июля президент Владимир Зеленский приехал в Одессу, где посетил концерт своего бывшего проекта "Лига смеха" и посетил пляж вместе с главой офиса президента Андреем Богданом.
  • Совладельцем "Международных авиалиний Украины" является олигарх Игорь Коломойский.
  • До победы на президентских выборах Зеленский возглавлял студию "Квартал 95". Его проекты выходили на телеканале "1+1", одним из владельцев которого является Коломойский.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
"Им пора быть дома": Зеленский и командиры защитников "Азовстали" приехали во Львов
У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
Последние новости
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
Все новости...
Реклама: