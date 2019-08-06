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Полиграфы и массовые увольнения: новый глава объявил войну коррупции в ГПСУ

Вторник, 6 августа 2019, 18:22

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Новый председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко рассказал, какими методами собирается бороться с коррупцией в своем ведомстве.

Детали: Во время видеоселекторного совещания с руководителями региональных управлений и пограничных отрядов он отметил, что будет лично "внезапно проверять" участки различных пограничных подразделений, чтобы убедиться, правду ли говорят руководители на местах о состоянии охраны государственной границы.

По словам Дейнеко, в случае подтверждения фактов противоправной деятельности, они будут нести "всю полноту ответственности".

Кроме того, если будет доказана причастность к преступным схемам личного состава, "может быть принято принципиальное решение о замене 100% персонала отдельных подразделений".

Прямая речь: "По всем фактам будут проводиться служебные расследования и виновные лица будут привлекаться к ответственности, а в случае доказательства коррупционной составляющей - будут проинформированы правоохранительные органы. При этом, подчеркну, что с фигурантами расследований будут проводиться мероприятия с использованием полиграфа".

 

Напомним:

  • Ранее Дейнеко заявлял, что Государственная пограничная служба будет реформирована, в частности, сократят количество генералов и людей, которые не участвуют в охране границы.
  • 13 июня президент Владимир Зеленский назначил Дейнеко руководителем Государственной пограничной службы вместо Петра Цигикала.

Украинская правда
Темы: границакоррупция
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