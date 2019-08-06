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Вторник, 6 августа 2019, 19:36

Источник: общественное движение "Честно"

По результатам парламентских выборов в Верховную Раду попадают 4 депутата Киевского городского совета – их места займут кандидаты из партийных списков на местных выборах 2015 года.

Среди них кандидат от Блока Петра Порошенко – экс-депутат Киевсовета, сын народного депутата Рады 8-го созыва Андрей Билозир. 

Детали: Билозир может "унаследовать" кресло в Киевсовете от Натальи Приходько, которая попадает в парламент 9-го созыва по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". 

В списке БПП на местных выборах 2015 года фамилия Билозира следует за именами действующих депутатов Киевсовета. 

Кроме того, в Раду проходят жена потенциального депутата Киевсовета Лариса Билозир и ее отец Николай Кучер, тесть Андрея Билозира.

Узнать больше: 

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов 

Билозир в совете, дубль 2: невестка певицы прошла в парламент по мажоритарке 

Кума Порошенко Билозир рассказала, кто привел ее в политику 

Предыстория: 

  • 2 ноября премьер-министр Владимир Гройсман назначил Андрея Билозира и.о. гендиректора Национальной акционерной компании "Украгролизинг".

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Темы: КиевБилозирместная властьВерховная Рада
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