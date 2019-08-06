Источник: общественное движение "Честно"
По результатам парламентских выборов в Верховную Раду попадают 4 депутата Киевского городского совета – их места займут кандидаты из партийных списков на местных выборах 2015 года.
Среди них кандидат от Блока Петра Порошенко – экс-депутат Киевсовета, сын народного депутата Рады 8-го созыва Андрей Билозир.
Детали: Билозир может "унаследовать" кресло в Киевсовете от Натальи Приходько, которая попадает в парламент 9-го созыва по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
В списке БПП на местных выборах 2015 года фамилия Билозира следует за именами действующих депутатов Киевсовета.
Кроме того, в Раду проходят жена потенциального депутата Киевсовета Лариса Билозир и ее отец Николай Кучер, тесть Андрея Билозира.
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Предыстория:
- 2 ноября премьер-министр Владимир Гройсман назначил Андрея Билозира и.о. гендиректора Национальной акционерной компании "Украгролизинг".
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