Источник: общественное движение "Честно"

По результатам парламентских выборов в Верховную Раду попадают 4 депутата Киевского городского совета – их места займут кандидаты из партийных списков на местных выборах 2015 года.

Среди них кандидат от Блока Петра Порошенко – экс-депутат Киевсовета, сын народного депутата Рады 8-го созыва Андрей Билозир.

Детали: Билозир может "унаследовать" кресло в Киевсовете от Натальи Приходько, которая попадает в парламент 9-го созыва по списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В списке БПП на местных выборах 2015 года фамилия Билозира следует за именами действующих депутатов Киевсовета.

Кроме того, в Раду проходят жена потенциального депутата Киевсовета Лариса Билозир и ее отец Николай Кучер, тесть Андрея Билозира.

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