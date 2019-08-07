"Динамо" проигрывает первый матч квалификации Лиги Чемпионов

Первый тайм был полностью за бельгийцами, создавшими несколько моментов у ворот Дениса Бойко. У "Динамо" провалился центр поля, и фланги киевлян были исключены из игры. Уже на шестой минуте после удара Денниса Бонавентуры великолепная игра Бойко спасает "Динамо" от гола. В следующей атаке "Брюгге" Денис Окереке пробил с разворота метров с 15-ти и Бойко снова в игре: перевел мяч на угловой.

На 15-й минуте сам себе момент создал Артем Беседин, прокинув двух игроков хозяев и оказавшись один на один с вратарем. Однако динамовец не смог переиграть Симона Меньоле. Это был единственный момент у ворот "Брюгге" в первом тайме.

Хозяева поля реализовали свое преимущество в забитый гол еще в первом тайме. Александр Караваев в собственной штрафной сбивает Матиса Ридса и судья назначает справедливый 11-метровый удар. С пенальти Ханс Ванакен легко переиграл вратаря "Динамо" – 1:0.

Второй тайм обе команды начали осторожно и без моментов у обоих ворот. На 65-й минуте новичок "Динамо" Жерсон Родригеш, заменивший в перерыве Артема Беседина, мог дебютировать голом за "Динамо". После удара Родригеша метров с 14-ти мяч срикошетил от защитника и летел в ворота, но игрок "Брюгге" выбил мяч с линии.

На 81-й минуте бельгийцы имели шанс забить второй, но Сибе Схейверс с выгодной позиции пробил рядом со штангой. На 89-й минуте "Динамо" имело еще один шанс вырвать ничью в этой игре. Де Пена вошел в штрафную бельгийцев и пробил выше ворот. В этот момент ожидал его паса свободный на фланге Виктор Цыганков.

Ответный матч пройдет через неделю в Киеве.

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