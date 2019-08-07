Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" проигрывает первый матч квалификации Лиги Чемпионов

Среда, 7 августа 2019, 00:09

Первый тайм был полностью за бельгийцами, создавшими несколько моментов у ворот Дениса Бойко. У "Динамо" провалился центр поля, и фланги киевлян были исключены из игры. Уже на шестой минуте после удара Денниса Бонавентуры великолепная игра Бойко спасает "Динамо" от гола. В следующей атаке "Брюгге" Денис Окереке пробил с разворота метров с 15-ти и Бойко снова в игре: перевел мяч на угловой.

На 15-й минуте сам себе момент создал Артем Беседин, прокинув двух игроков хозяев и оказавшись один на один с вратарем. Однако динамовец не смог переиграть Симона Меньоле. Это был единственный момент у ворот "Брюгге" в первом тайме. 

Хозяева поля реализовали свое преимущество в забитый гол еще в первом тайме. Александр Караваев в собственной штрафной сбивает Матиса Ридса и судья назначает справедливый 11-метровый удар. С пенальти Ханс Ванакен легко переиграл вратаря "Динамо" – 1:0. 

Второй тайм обе команды начали осторожно и без моментов у обоих ворот. На 65-й минуте новичок "Динамо" Жерсон Родригеш, заменивший в перерыве Артема Беседина, мог дебютировать голом за "Динамо". После удара Родригеша метров с 14-ти мяч срикошетил от защитника и летел в ворота, но игрок "Брюгге" выбил мяч с линии. 

На 81-й минуте бельгийцы имели шанс забить второй, но Сибе Схейверс с выгодной позиции пробил рядом со штангой. На 89-й минуте "Динамо" имело еще один шанс вырвать ничью в этой игре. Де Пена вошел в штрафную бельгийцев и пробил выше ворот. В этот момент ожидал его паса свободный на фланге Виктор Цыганков. 

Ответный матч пройдет через неделю в Киеве.

Читайте также: "У нас тут не армия", или Как воспитывают будущих звезд киевского "Динамо"

Николай Аврамчук, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
Все новости...
Реклама: