Волкер прокомментировал убийство 4 украинских военных на Донбассе

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил убийство четырех украинских военных на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

"Очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, что привело к убийству четырех украинских военных силами, которые поддерживает Россия, - особенно в то время, когда новый президент Украины делает жесты к миру", - заявил Волкер.

Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 серпня 2019 р.

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