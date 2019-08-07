Волкер прокомментировал убийство 4 украинских военных на Донбассе

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Среда, 7 августа 2019, 01:07

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил убийство четырех украинских военных на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

"Очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, что привело к убийству четырех украинских военных силами, которые поддерживает Россия, - особенно в то время, когда новый президент Украины делает жесты к миру", - заявил Волкер.

Напоминаем:

  • 6 августа в дневной сводке Минобороны говорилось, что в 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью.
  • По данным секретаря СНБО Александра Данилюка, в момент обстрела бойцы 36-й бригады морской пехоты обустраивали позиции взводно-опорного пункта.
  • Президент Украины Владимир Зеденський призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров
  • Впервые Зеленский заговорил о встрече "нормандской четверки" в обращении к Путину 8 июля, после того как российский пропагандистский канал "Россия 24" совместно с украинским телеканалом NewsOne анонсировали телемост "Надо поговорить".

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Темы: Донбасс боевые действия Минские соглашения


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