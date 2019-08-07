Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер прокомментировал убийство 4 украинских военных на Донбассе

Среда, 7 августа 2019, 01:07

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил убийство четырех украинских военных на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

"Очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, что привело к убийству четырех украинских военных силами, которые поддерживает Россия, - особенно в то время, когда новый президент Украины делает жесты к миру", - заявил Волкер.

Напоминаем:

  • 6 августа в дневной сводке Минобороны говорилось, что в 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью.
  • По данным секретаря СНБО Александра Данилюка, в момент обстрела бойцы 36-й бригады морской пехоты обустраивали позиции взводно-опорного пункта.
  • Президент Украины Владимир Зеденський призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров
  • Впервые Зеленский заговорил о встрече "нормандской четверки" в обращении к Путину 8 июля, после того как российский пропагандистский канал "Россия 24" совместно с украинским телеканалом NewsOne анонсировали телемост "Надо поговорить".

Темы: Донбассбоевые действияМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
Все новости...
Реклама: