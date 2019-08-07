Волкер прокомментировал убийство 4 украинских военных на Донбассе
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Среда, 7 августа 2019, 01:07
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер осудил убийство четырех украинских военных на Донбассе.
Об этом он написал в Twitter.
"Очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, что привело к убийству четырех украинских военных силами, которые поддерживает Россия, - особенно в то время, когда новый президент Украины делает жесты к миру", - заявил Волкер.
Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 серпня 2019 р.
Напоминаем:
- 6 августа в дневной сводке Минобороны говорилось, что в 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя. Вследствие обстрелов четверо украинских военных получили ранения несовместимые с жизнью.
- По данным секретаря СНБО Александра Данилюка, в момент обстрела бойцы 36-й бригады морской пехоты обустраивали позиции взводно-опорного пункта.
- Президент Украины Владимир Зеденський призвал лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров
- Впервые Зеленский заговорил о встрече "нормандской четверки" в обращении к Путину 8 июля, после того как российский пропагандистский канал "Россия 24" совместно с украинским телеканалом NewsOne анонсировали телемост "Надо поговорить".
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