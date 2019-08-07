Арахамия рассказал сколько пророссийских депутатов будет во фракции "Слуги народа"

Давид Арахамия, который может стать руководителем будущей фракции партии "Слуга народа" в парламенте, оценил количество пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители президентской партии.

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

Говоря о кандидатах от партии, которые имеют "пророссийские", "антимайданни" взгляды, Арахамия отметил, что у него с ними ценностный конфликт. По его словам, все они мажоритарщики.

"У меня нет с ними продуктивных отношений", - заявил он.

"Пророссийский вектор не влиятельный вообще. Моя оценка - 1%, а возможно, 2%. И это условно пророссийские - это не люди, которые говорят, что нам надо идти в Россию, а они условно говорят, что не все так однозначно, надо разбираться ... ", - отметил он.

Он добавил, что с этими депутатами придется работать и "перевоспитывать".

Арахамия также рассказал, каким образом фракция будет принимать решение. По его словам, они могут прибегнуть к модели, согласно которой, если до 10% нардепов от СН против определенного решения, то они должны принять позицию большинства.

Он оценил, что вероятность того, что фракция будет голосовать неоднородно, очень велика. Также Арахамия подчеркнул, что механизмы воздействия на "мажоритарщиков" СН отсутствуют.

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