Разумков предложил оппозиции место вице-спикера ВР

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Среда, 7 августа 2019, 07:06

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков косвенно подтвердил, что вице-спикером Верховной Рады девятого созыва будет представитель оппозиции.

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "112", сообщает Интерфакс-Украина.

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократически", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, представителю какой именно оппозиции достанется должность вице-спикера Верховной Рады.

Он отметил, что трудно ответить, как они будут договариваться и выдвигать кандидатуру на эту должность.

"Я надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения", - сказал Разумков.

При этом он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четыре претендента, то по этим кандидатурам и будет голосование.

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Напомним:

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
  • По итогам обработки100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".

  • От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.

  • Ранее сообщалось, что глава партии "Слуги народа" Дмитрий Разумков может стать спикером нового парламента,  Давид Арахамия возглавить фракцию СН, а на должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчука. Также в СН определились, кто кто возглавит комитеты ВР.

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Темы: Слуга народа Разумков Дмитрий Верховная Рада


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