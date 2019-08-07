Разумков предложил оппозиции место вице-спикера ВР

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков косвенно подтвердил, что вице-спикером Верховной Рады девятого созыва будет представитель оппозиции.

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "112", сообщает Интерфакс-Украина.

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократически", - сказал Разумков, отвечая на вопрос, представителю какой именно оппозиции достанется должность вице-спикера Верховной Рады.

Он отметил, что трудно ответить, как они будут договариваться и выдвигать кандидатуру на эту должность.

"Я надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения", - сказал Разумков.

При этом он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четыре претендента, то по этим кандидатурам и будет голосование.

Читайте также:

Активны, молоды, наивны. Чему и как учились "слуги народа" в Трускавце

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте

Напомним: