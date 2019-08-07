Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К концу недели в Украине прогнозируют жару и грозы

Среда, 7 августа 2019, 08:52

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, местами кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, 7 августа прогнозируется переменная облачность. В западных и местами в северных областях кратковременные дожди, грозы, на западе страны отдельные порывы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура составит 26-31°, в восточных областях 22-27°.

Киеве 7 августа без осадков, в Киевской области местами кратковременный дождь, гроза.

Температура в столице составит 27-29°; по области 26-31°.

По данным синоптиков, следующие два дня, 8-9 августа, сохранится переменная облачность.

8 августа в западных и северных, 9 августа местами в центральных, южных и восточных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Температуре 8 августа ночью составит 15-20°, днем ​​27-32°, 9 августа в Украине, кроме юга и востока, ночью 12-17°, днем ​​23-28°.

В столице температуре 8 августа ночью 15-20°, днем ​​27-32°; 9 августа ночью 12-17°, днем ​​23-28°.

В течение 8-9 августа в столице сохранится переменная облачность. 8 августа кратковременные дожди, грозы; 9 августа без осадков.

В течение 10-11 августа в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 22°; днем 23-29°, в южной части страны, центральных областях, на Закарпатье и Прикарпатье 26-32°.

Преимущественно без осадков в Киеве будет и 10-11 августа. Температура ночью 12-17°, днем ​​24-29°.

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
Все новости...
Реклама: