К концу недели в Украине прогнозируют жару и грозы

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, местами кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, 7 августа прогнозируется переменная облачность. В западных и местами в северных областях кратковременные дожди, грозы, на западе страны отдельные порывы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура составит 26-31°, в восточных областях 22-27°.

Киеве 7 августа без осадков, в Киевской области местами кратковременный дождь, гроза.

Температура в столице составит 27-29°; по области 26-31°.

По данным синоптиков, следующие два дня, 8-9 августа, сохранится переменная облачность.

8 августа в западных и северных, 9 августа местами в центральных, южных и восточных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Температуре 8 августа ночью составит 15-20°, днем ​​27-32°, 9 августа в Украине, кроме юга и востока, ночью 12-17°, днем ​​23-28°.

В столице температуре 8 августа ночью 15-20°, днем ​​27-32°; 9 августа ночью 12-17°, днем ​​23-28°.

В течение 8-9 августа в столице сохранится переменная облачность. 8 августа кратковременные дожди, грозы; 9 августа без осадков.

В течение 10-11 августа в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 22°; днем 23-29°, в южной части страны, центральных областях, на Закарпатье и Прикарпатье 26-32°.

Преимущественно без осадков в Киеве будет и 10-11 августа. Температура ночью 12-17°, днем ​​24-29°.