Зеленский собрал силовиков на совещание из-за обострения на Донбассе
Среда, 7 августа 2019, 10:44
Источник: "Укринформ"
В Офисе президента под председательством Владимира Зеленского проходит совещание в связи с нарушением оккупантами перемирия на Донбассе и гибелью четырех украинских военных.
В совещании участвуют представители Генштаба Вооруженных сил, Министерства обороны, Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Детали: По итогам совещания состоится подход к прессе главы государства и руководителя Генштаба Руслана Хомчака, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
После брифинга Зеленский отбывает с официальным визитом в Турцию.
Предыстория:
- 6 августа в результате обстрела российско-оккупационных войск погибли четверо украинских военных.
- После этого президент Украины подчеркнул, что перемирие длилось всего 17 дней, – и обратился к лидерам Германии, Франции и России с призывом как можно скорее встретиться в "нормандском формате".