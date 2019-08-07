Зеленский собрал силовиков на совещание из-за обострения на Донбассе

Источник: "Укринформ"

В Офисе президента под председательством Владимира Зеленского проходит совещание в связи с нарушением оккупантами перемирия на Донбассе и гибелью четырех украинских военных.

В совещании участвуют представители Генштаба Вооруженных сил, Министерства обороны, Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Детали: По итогам совещания состоится подход к прессе главы государства и руководителя Генштаба Руслана Хомчака, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

После брифинга Зеленский отбывает с официальным визитом в Турцию.

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