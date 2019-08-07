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Зеленский собрал силовиков на совещание из-за обострения на Донбассе

Среда, 7 августа 2019, 10:44

Источник: "Укринформ"

В Офисе президента под председательством Владимира Зеленского проходит совещание в связи с нарушением оккупантами перемирия на Донбассе и гибелью четырех украинских военных.

В совещании участвуют представители Генштаба Вооруженных сил, Министерства обороны, Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Детали: По итогам совещания состоится подход к прессе главы государства и руководителя Генштаба Руслана Хомчака, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

После брифинга Зеленский отбывает с официальным визитом в Турцию.

Предыстория:

  • 6 августа в результате обстрела российско-оккупационных войск погибли четверо украинских военных.
  • После этого президент Украины подчеркнул, что перемирие длилось всего 17 дней, – и обратился к лидерам Германии, Франции и России с призывом как можно скорее встретиться в "нормандском формате".

Темы: ДонбассЗеленский
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