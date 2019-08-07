Годовщина начала российско-грузинской войны: Украина солидарна с Грузией

МИД Украины в день одиннадцатой годовщины начала вооруженной агрессии РФ против Грузии осудил развязанную Россией войну и призвал международное сообщество продолжить мероприятия, направленные на восстановление территориальной целостности государств, пострадавших от агрессивной политики Москвы.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении министерства, сообщает "Европейская правда".

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает развязанную Российской Федерацией войну против Грузии, начатую 7 августа 2008 года, продолжающуюся незаконную оккупацию суверенных территорий Грузии в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, а также шаги российского оккупационного режима, направленные на их фактическую аннексию", - говорится в заявлении министерства.

МИД подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах и заявил о необходимости мирного решения конфликта на основе фундаментальных принципов и норм международного права.

"Опыт показал, что политика умиротворения агрессора путем замораживания российско-грузинского конфликта развязала ему руки и привела к прямой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в феврале 2014 года", - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество продолжить принимать консолидированных мер, направленных на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, пострадавших от агрессивной политики России.

"В эти дни мы вместе с Грузией скорбим по жертвам войны, отдавая им дань памяти, и разделяем со всем грузинским народом боль невосполнимых утрат", - отметили в украинском МИД.