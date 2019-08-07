"Слуги народа" придумали, как решать, фракция "за" или "против"

Источник: интервью "Лиге".

Претендент на должность главы фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал о том, как его соратники будут искать компромисс для голосований в Верховной Раде 9 созыва.

Прямая речь: "Мы работали (в Трускавце – ред.) над тем, чтобы человек понял, что если большинство за, а у тебя есть амбиции, то нужно найти коллективный ум.

Мы договаривались внутри комитетов, что если 10% против, а 90% за, то будет говорить, что наша группа за. А если, например, 30% против, то это значит, что здесь много недоразумений и надо возвращаться к дискуссии".

Группы внутри фракции – это опасно, считает Арахамия:

"Я вижу очень много рисков в этих процессах, когда есть группы. Это фактически партии в партии. И нам не нужно такого…Я не знаю, сможем ли мы с этим справиться. Для этого нужно пристальное внимание общества".

Где будет собираться фракция в Киеве, он не знает:

"Когда в Трускавце все люди собрались в одном зале, мы быстро поняли, что в Верховной Раде вообще нет зала, где фракция может собираться, кроме сессионого. Нет малого зала, который выдержит нашу численность. Это первая логистическая проблема. Думаем, как это можно решить".

По поводу должности главы фракции Арахамия сказал, что "всегда есть интрига", еще остается "3-4 недели", но он не держится за эту должность.

"Тут люди могут меняться достаточно часто, потому что задание действительно сложное и нет никакой гарантии, что какой-то человек сможет с этим справляться", – предположил он.

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