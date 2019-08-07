Арахамия предлагает ввести систему бонусов для "эффективных нардепов"
Источник: интервью Давида Арахамии liga.net
Претендент на кресло главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что против межфракционных переходов поможет система бонусов для народных депутатов.
Прямая речь: "Я считаю, что очень сильно может помочь система бонусов для депутатов, потому что 31 тысяча гривень – это очень непопулярно…
Я не хочу, чтобы депутатам повышали зарплату, но хочу, чтобы были системы материального обеспечения, которые зависят напрямую от показателей эффективности депутата…
Это не должен быть дополнительный бюджет. Я считаю, что аппарат Верховной Рады очень раздут. Можно просто за счет диджитализации много чего автоматизировать, освободить средства и их перераспределить на депутатов".
Детали: Арахамия не сказал, как будут исчисляться показатели эффективности и неэффективности народных депутатов.
Что было раньше: 5 августа стало известно, что глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков может стать спикером нового парламента, а Давид Арахамия возглавить фракцию СН. На должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчука.
Полный список заместителей главы фракции и кандидатур на должности глав комитетов в парламенте — по ссылке
Напомним:
- По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". По данным Общественной сети "Опора", все они – новички во власти без какого-либо опыта.
Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов
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