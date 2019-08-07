Арахамия предлагает ввести систему бонусов для "эффективных нардепов"

2741 просмотр
Среда, 7 августа 2019, 12:13

Источник: интервью Давида Арахамии liga.net

Претендент на кресло главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что против межфракционных переходов поможет система бонусов для народных депутатов.

Прямая речь: "Я считаю, что очень сильно может помочь система бонусов для депутатов, потому что 31 тысяча гривень – это очень непопулярно…

Я не хочу, чтобы депутатам повышали зарплату, но хочу, чтобы были системы материального обеспечения, которые зависят напрямую от показателей эффективности депутата…

Это не должен быть дополнительный бюджет. Я считаю, что аппарат Верховной Рады очень раздут. Можно просто за счет диджитализации много чего автоматизировать, освободить средства и их перераспределить на депутатов".

Детали: Арахамия не сказал, как будут исчисляться показатели эффективности и неэффективности народных депутатов.

Что было раньше: 5 августа стало известно, что глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков может стать спикером нового парламента, а Давид Арахамия возглавить фракцию СН. На должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчука.

Полный список заместителей главы фракции и кандидатур на должности глав комитетов в парламенте — по ссылке

Напомним:

  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". По данным Общественной сети "Опора", все они – новички во власти без какого-либо опыта.

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Читайте также: Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте 

Активны, молоды, наивны. Чему и как учились "слуги народа" в Трускавце

Президент KSE Милованов: Не все будущие депутаты понимают, насколько большие вызовы перед ними стоят. Это пугает

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада Слуга народа


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Слуги народа" придумали, как решать, фракция "за" или "против" 7 августа 2019, 12:07
Организатор обучения в Трускавце: Часть "слуг" вместо лекций ходили в SPA 7 августа 2019, 10:49
Разумков предложил оппозиции место вице-спикера ВР 7 августа 2019, 07:06
Все новости
Главные новости
На просьбу уволить Богдана Зеленский ответил: Уже уволил
Хомчак рассказал, как погибли 4 военных на Донбассе: мина попала в окоп
После смерти 4 военных Зеленский поговорил с Путиным
Организатор обучения в Трускавце: Часть "слуг" вместо лекций ходили в SPA
Все новости
поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

прогноз

10 самых популярных специальностей 2019 году в Украине и за рубежом

сериалы

Что посмотреть в августе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів