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Ролик, где фура сбивает Зеленского: полиция не ответила на запрос

Среда, 7 августа 2019, 12:17

Источник: ответ Национальной полиции на запрос "Украинской правды"

Национальная полиция отказалась отвечать на вопросы "Украинской правды" относительно расследования уголовного производства по факту размещения в соцсети ролика, где фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Ответ полиции: "По изложенным в вашем информационном запросе сведениям осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве".

"По результатам досудебного расследования будет принято решение согласно требованиям уголовного процессуального законодательства Украины".

Детали: Полиция только озвучила ранее известную информацию, а все вопросы, поставленные в запросе, проигнорировала.

 

"Украинская правда" в частности спрашивала:

  1. Почему производство расследуется по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), если Зеленский на момент выхода ролика не занимал одной из должностей, которые упоминаются в этой статье?
  2. Есть ли подозреваемый/подозреваемые в этом деле?
  3. Задержаны эти люди? Известно ли их местонахождение?
  4. Подготовлено ли для них сообщение о подозрении?

Мы также интересовались, будет ли открыто производство по этой же ст. 346 относительно студии "Квартал 95" и ее руководителя Владимира Зеленского по факту показа сериала "Слуга народа" (в частности, серии, где украинский президент, которого играет Зеленский, расстреливает украинский парламент из автоматов).

Почему это важно: Еще до завершения досудебного расследования команда Зеленского заявила, что Нацполиция собрала всю необходимую информацию для предъявления обвинения автору ролика, и судьба его будет несладкой (до 5 лет ограничения или лишения свободы).

История вопроса:

  • Утром 11 апреля штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского заявил, что в Telegram-канале, причастном к президенту Петру Порошенко, опубликовали видеоролик, по сюжету которого Зеленского сбивает фура, а в конце видео появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин. Штаб отмечал, что будет советовать усилить охрану после такой публикации.
  • В штабе Петра Порошенко заявляли, что не имеют отношения к видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где его сбивает фура.
  • В Администрации президента Порошенко заверили УП, что выяснят, как видео попало в телеграмм. Но позже перестали отвечать на вопросы УП.
  • Нацполиция по факту размещения ролика открыла уголовное производство по статье 346 "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".
  • В УКУ определен полный перечень лиц, угроза или насилие в отношении которых может расследоваться по статье 346.
  • Среди них президент, председатель ВР, нардеп, премьер-министр, член Кабмина, председатель или член Высшего совета правосудия, председатель или член Высшей квалификационной комиссии судей, председатель или судья Конституционного Суда или Верховного Суда, или высших специализированных судов Украины, генпрокурор, директор НАБУ, уполномоченный по правам человека, председатель или другой член Счетной палаты, председатель Нацбанка, руководитель политической партии, а также их близкие родственники.
  • На момент публикации ролика Зеленский не занимал ни одной из перечисленных должностей.

Украинская правда
Темы: полицияЗеленскийреклама
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