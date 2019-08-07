Ролик, где фура сбивает Зеленского: полиция не ответила на запрос

Источник: ответ Национальной полиции на запрос "Украинской правды"

Национальная полиция отказалась отвечать на вопросы "Украинской правды" относительно расследования уголовного производства по факту размещения в соцсети ролика, где фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Ответ полиции: "По изложенным в вашем информационном запросе сведениям осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве".

"По результатам досудебного расследования будет принято решение согласно требованиям уголовного процессуального законодательства Украины".

Детали: Полиция только озвучила ранее известную информацию, а все вопросы, поставленные в запросе, проигнорировала.

"Украинская правда" в частности спрашивала:

Почему производство расследуется по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), если Зеленский на момент выхода ролика не занимал одной из должностей, которые упоминаются в этой статье? Есть ли подозреваемый/подозреваемые в этом деле? Задержаны эти люди? Известно ли их местонахождение? Подготовлено ли для них сообщение о подозрении?

Мы также интересовались, будет ли открыто производство по этой же ст. 346 относительно студии "Квартал 95" и ее руководителя Владимира Зеленского по факту показа сериала "Слуга народа" (в частности, серии, где украинский президент, которого играет Зеленский, расстреливает украинский парламент из автоматов).

Почему это важно: Еще до завершения досудебного расследования команда Зеленского заявила, что Нацполиция собрала всю необходимую информацию для предъявления обвинения автору ролика, и судьба его будет несладкой (до 5 лет ограничения или лишения свободы).

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