Зеленский выделил квартиры семьям 4 погибших военных

Источник: сайт Офиса президента

Президент Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех украинских военных, которые во вторник погибли на Донбассе.

Прямая речь: "Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - пишет пресс-служба.

Детали: Об этом шла речь на совещании с военным руководством по ситуации на востоке Украины.