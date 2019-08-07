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Зеленский выделил квартиры семьям 4 погибших военных

Среда, 7 августа 2019, 13:18

Источник: сайт Офиса президента

Президент Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех украинских военных, которые во вторник погибли на Донбассе.

Прямая речь: "Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - пишет пресс-служба.

Детали: Об этом шла речь на совещании с военным руководством по ситуации на востоке Украины.

  • С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" – бессрочный запрет на любое ведение огня, о котором договорились в Минске
  • Боевики несколько дней придерживались режима тишины, но потом снова начали обстреливать украинские позиции.
  • 6 августа 4 украинских военных погибли в результате таких обстрелов.
  • По словам Хомчака, это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие проводили инженерное оборудование своих позиций.

Темы: ЗеленскийДонбассжертвыармия
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