В Полтаве неизвестный стрелял в охранника кафе из-за замечания
Источник: полиция Полтавской области, Kolo.news
В городе Полтава неизвестный тяжело ранил из пистолета охранника кафе из-за замечания не ходить в туалет возле заведения общественного питания.
Сообщение полиции: "Вчера (6 августа – ред.) около 23:00 возле одного из заведений питания Шевченковского района города неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранника, 1979 года рождения. Раненого в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы".
Детали: Полиция начала досудебное расследование по факту покушения на убийство.
Злоумышленника разыскивают. Правоохранители призывают всех, кто располагает информацией о происшествии или стрелке, сообщить ее по телефону 102.
Местное издание Kolo.news отмечает, что стрельба произошла возле кафе "Ботаник" в центре Полтавы.
Также издание обнародовало видео инцидента.
Камера зафиксировала, как неизвестный остановился возле заведения общественного питания и начал справлять нужду в кусты. К нему вышел охранник и что-то сказал.
После этого злоумышленник достал из сумки пистолет и выстрелил в работника заведения. Мужчина упал. Злоумышленник подошел к нему и выстрелил еще раз – прицельно в голову.
40-летний охранник по состоянию на 12:00 7 августа не очнулся.