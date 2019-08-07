В Полтаве неизвестный стрелял в охранника кафе из-за замечания

Источник: полиция Полтавской области, Kolo.news

В городе Полтава неизвестный тяжело ранил из пистолета охранника кафе из-за замечания не ходить в туалет возле заведения общественного питания.

Сообщение полиции: "Вчера (6 августа – ред.) около 23:00 возле одного из заведений питания Шевченковского района города неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в охранника, 1979 года рождения. Раненого в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы".

Детали: Полиция начала досудебное расследование по факту покушения на убийство.

Злоумышленника разыскивают. Правоохранители призывают всех, кто располагает информацией о происшествии или стрелке, сообщить ее по телефону 102.

Местное издание Kolo.news отмечает, что стрельба произошла возле кафе "Ботаник" в центре Полтавы.

Также издание обнародовало видео инцидента.

Камера зафиксировала, как неизвестный остановился возле заведения общественного питания и начал справлять нужду в кусты. К нему вышел охранник и что-то сказал.

После этого злоумышленник достал из сумки пистолет и выстрелил в работника заведения. Мужчина упал. Злоумышленник подошел к нему и выстрелил еще раз – прицельно в голову.

40-летний охранник по состоянию на 12:00 7 августа не очнулся.