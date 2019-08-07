Свитолина попала в топ самых богатых спортсменок мира по версии Forbes

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Среда, 7 августа 2019, 15:04

Источник: Forbes

Украинская теннисистка Элина Свитолина оказалась на 9 месте самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes.

Детали: Журнал назвал 15 самых богатых спортсменок, Свитолина оказалась на 9 месте.

За год украинка заработала 6,1 млн долларов. При этом 1,5 млн долларов – доход от рекламы, а 4,6 млн долл. - призовые деньги.

Отмечается, что в этом году Свитолина получила самую крупную победу в своей карьере, когда завоевала титул WTA Finals в Сингапуре.

 
Элина Свитолина

В топ-15 рейтинга также попали:

  • 1 место Серена Уильямс (США) – 29,2 млн долларов;
  • 2 место Наоми Осака (Япония) – 24,3 млн долл.;
  • 3 место Анжелик Кербер (Германия) – 11,8 млн долл.;
  • 4 место Симона Халеп (Румыния) – 10,2 млн долл.;
  • 5 место Слоун Стивенс (США) – 9,6 млн долл.;
  • 6 место Каролин Возняцки (Дания) – 7,5 млн долл.;
  • 7 место Мария Шарапова (Россия) - 7 млн ​​долл.;
  • 8 место Каролина Плишкова (Чехия) – 6,3 млн долл.;
  • 9 место Элина Свитолина (Украина) – 6,1 млн долл.;
  • 10 место Габрине Мугуруса (Испания) - 5,9 млн долл.;
  • 10 место Винус Уильямс (США) – 5,9 млн долл.;
  • 12 место Алекс Морган (США) (футбол) – 5,8 млн долл.;
  • 13 место Пусарла Венката Синда (Индия) (бадминтон) - 5,5 млн долл.;
  • 13 место Мэдисон Кис (США) – 5,5 млн долл.;
  • 15 место Ария Джутанугарн (Таиланд) (гольф) – 5,3 млн долл.

Рейтинг учитывает денежные призы, зарплаты, средства за рекламные контракты спортсменок в период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года.

В топ-10 самых богатых спортсменок только теннисистки. Среди 15-ти самых богатых - всего три представительницы других видов спорта.

Украинская правда

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Темы: спорт


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