Умер известный украинский юрист Василий Кисиль

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Среда, 7 августа 2019, 17:31

Источник: юридическая фирма "Василь Кисиль и Партнеры" в Facebook

Выдающийся украинский юрист Василий Кисель ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Детали: По информации фирмы, юрист умер после тяжелой болезни. Он был старшим партнером юридической компании.

Текст сообщения: "Друзья и коллеги, с прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни старший партнер Василий Иванович Кисиль. Светлая память".

Согласно информации на сайте юрфирмы, Василий Кисиль является одним из ведущих украинских экспертов в сферах международного частного права, гражданского права и законодательства об инвестициях. Неоднократно возглавлял списки лучших юристов Украины.

Он был членом общественного совета при Министерстве юстиции Украины, членом Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, членом Научно-консультационного совета при Высшем хозяйственном суде Украины, арбитром при Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины, а также членом Постоянного Третейского Суда в Гааге.

Доктор юридических наук, Василь Кисиль также работал профессором кафедры международного частного права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествие


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