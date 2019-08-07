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СБУ задержала краматорчанина, который воевал за "ДНР" и приехал за паспортами

Среда, 7 августа 2019, 20:13

Источник: Служба безопасности 

В Донецкой области правоохранители задержали жителя Краматорска, который участвовал в террористической деятельности "ДНР" и "ЛНР". 

Детали: В 2015 году краматорчанин вступил в ряды "ДНР". Был автоматчиком в бандформировании "Пятнашка" и "казачьем" батальоне "ЛНР". Собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных. 

 
 

Боевика задержали у его родственников на подконтрольной Украине территории. Он приехал в город, чтобы оформить украинский и заграничный паспорта.

Задержанному сообщили о подозрении в преступлении по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса (содействие созданию или деятельности террористической организации). Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ему также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: СБУ
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