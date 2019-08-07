ГБР вызвало нардепов на допросы в связи с назначением Гройсмана премьером – Схемы

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Среда, 7 августа 2019, 21:03

Источник: "Схемы" 

Депутатов Верховной Рады восьмого созыва вызвали на допросы в Госбюро расследований в связи с назначением Владимира Гройсмана на должность премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

Детали: Вызовы на допрос подтвердили сразу несколько нардепов.

В то же время в ГБР сообщили, что "проверяют возможные уголовные правонарушения должностными лицами на ответственных должностях в ходе представления на назначение премьер-министра в отсутствие коалиции в Верховной Раде". 

Предыстория: 

  • 27 мая народные депутаты от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич и Василий Нимченко подали обращение в Госбюро расследований о захвате государственной власти экс-президентом Петром Порошенко, спикером Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом. 
  • Депутаты утверждали, что Порошенко, Парубий и Гройсман, "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти, прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...". 
  • С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона. 
  • ГБР не начало уголовное производство в установленный процессуальным законом срок. Депутаты обратились в Шевченковский районный суд Киева. 
  • 7 июня во Едином госреестре судебных решений появилось постановление, в котором суд обязал ГБР открыть производство по обращению двух нардепов относительно совершения преступлений чиновниками.
  • 24 июня ГБР допросило Нимченко и Шуфрича в пределах их депутатского обращения.

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Темы: ГБР госизмена Гройсман


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