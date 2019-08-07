ГБР вызвало нардепов на допросы в связи с назначением Гройсмана премьером – Схемы

Источник: "Схемы"

Депутатов Верховной Рады восьмого созыва вызвали на допросы в Госбюро расследований в связи с назначением Владимира Гройсмана на должность премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

Детали: Вызовы на допрос подтвердили сразу несколько нардепов.

В то же время в ГБР сообщили, что "проверяют возможные уголовные правонарушения должностными лицами на ответственных должностях в ходе представления на назначение премьер-министра в отсутствие коалиции в Верховной Раде".

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