ГБР вызвало нардепов на допросы в связи с назначением Гройсмана премьером – Схемы
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Среда, 7 августа 2019, 21:03
Источник: "Схемы"
Депутатов Верховной Рады восьмого созыва вызвали на допросы в Госбюро расследований в связи с назначением Владимира Гройсмана на должность премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
Детали: Вызовы на допрос подтвердили сразу несколько нардепов.
В то же время в ГБР сообщили, что "проверяют возможные уголовные правонарушения должностными лицами на ответственных должностях в ходе представления на назначение премьер-министра в отсутствие коалиции в Верховной Раде".
Предыстория:
- 27 мая народные депутаты от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич и Василий Нимченко подали обращение в Госбюро расследований о захвате государственной власти экс-президентом Петром Порошенко, спикером Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом.
- Депутаты утверждали, что Порошенко, Парубий и Гройсман, "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти, прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...".
- С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона.
- ГБР не начало уголовное производство в установленный процессуальным законом срок. Депутаты обратились в Шевченковский районный суд Киева.
- 7 июня во Едином госреестре судебных решений появилось постановление, в котором суд обязал ГБР открыть производство по обращению двух нардепов относительно совершения преступлений чиновниками.
- 24 июня ГБР допросило Нимченко и Шуфрича в пределах их депутатского обращения.
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