В Киевской области снова горит птицефабрика

Источник: ДСНС в Киевской области

В Василькове Киевской области снова загорелась птицефабрика "Ясенсвит".

Детали: Пожар возник в ангаре на площади около 2500 кв.м в 19:50. В госслужбе сообщают, что ангар "предварительно пустой".

ДСНС привлекла 30 сотрудников личного состава и 7 единиц техники.

Птицефабрика находится в селе Крушинка Васильковского района.

Пожар на площади ангара локализован в 21:09. Полностью ликвидирован в 21:33.

Жертв и пострадавших нет.

Предыстория: