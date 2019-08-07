В Киевской области снова горит птицефабрика
Среда, 7 августа 2019, 21:19
Источник: ДСНС в Киевской области
В Василькове Киевской области снова загорелась птицефабрика "Ясенсвит".
Детали: Пожар возник в ангаре на площади около 2500 кв.м в 19:50. В госслужбе сообщают, что ангар "предварительно пустой".
ДСНС привлекла 30 сотрудников личного состава и 7 единиц техники.
Птицефабрика находится в селе Крушинка Васильковского района.
Пожар на площади ангара локализован в 21:09. Полностью ликвидирован в 21:33.
Жертв и пострадавших нет.
Предыстория:
- 4 июня на той же птицефабрике "Ясенсвит" горел цех. Площадь пожара составила 15 000 кв.м (1,5 га).
Украинская правда