В Киевской области снова горит птицефабрика

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Среда, 7 августа 2019, 21:19

Источник: ДСНС в Киевской области 

В Василькове Киевской области снова загорелась птицефабрика "Ясенсвит". 

Детали: Пожар возник в ангаре на площади около 2500 кв.м в 19:50. В госслужбе сообщают, что ангар "предварительно пустой".

 
 

ДСНС привлекла 30 сотрудников личного состава и 7 единиц техники. 

Птицефабрика находится в селе Крушинка Васильковского района.

Пожар на площади ангара локализован в 21:09. Полностью ликвидирован в 21:33.

Жертв и пострадавших нет.

Предыстория: 

  • 4 июня на той же птицефабрике "Ясенсвит" горел цех. Площадь пожара составила 15 000 кв.м (1,5 га).

Украинская правда

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Темы: пожар Киевская область


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